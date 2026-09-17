20 ezer forinttal lettek olcsóbbak a bérleti díjak Terézvárosban az Airbnb-korlátozás óta – itt vannak a számok
Miközben Budapesten átlagosan drágultak a kiadó lakások, Terézvárosban éppen ellenkező folyamat indult el: a rövid távú lakáskiadás korlátozása óta 32 százalékkal bővült a hosszú távra kiadó ingatlanok kínálata, az átlagos bérleti díj pedig 20 ezer forinttal csökkent. Soproni Tamás polgármester szerint azonban az Airbnb-korlátozás önmagában még nem oldja meg a lakhatási problémákat – derül ki a Portfolio cikkéből.
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