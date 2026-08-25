Romlik a hangulat az ingatlanpiacon, egyre több eladó enged az árból
Az ingatlanpiaci hangulatról sokat elárul, hogyan nyúlnak a hirdetők a hirdetett ingatlanok árához. Ha sokan és sokat engednek az általában arra utal, hogy a vevők vannak kedvezőbb alkupozícióban. Ha viszont gyakoribbá válnak az áremelések, az erősebb keresletet jelez.
Az utóbbi időszakban egyre többet hallani az építőipar és az ingatlanpiac lassulásáról, ezért különösen érdekes, hogy az árváltoztatások mennyire igazolják vissza ezt a képet. Az Ingatlantájolón az utóbbi hónapok adatai alapján az újépítésű lakások piacán egyelőre kevésbé látványos a megtorpanás, a kiadó…Tovább a teljes cikkre
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