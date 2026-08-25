Kinéztél egy autót, de nincs meg a teljes vételár? Nem biztos, hogy a lízing a jobb út

Kinéztél egy autót, de nincs meg rá a teljes vételár? Ilyenkor sokan automatikusan autólízingben gondolkodnak, pedig a személyi kölcsön sok helyzetben gyorsabb, rugalmasabb és egyszerűbb megoldás lehet. Nincs klasszikus önerő, használt autóra is szabadabban használható, és az autó azonnal a tiéd lehet. Mutatjuk, mikor érdemes a lízing helyett személyi kölcsönben gondolkodni, és mire figyelj, hogy […]