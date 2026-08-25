Kinéztél egy autót, de nincs meg a teljes vételár? Nem biztos, hogy a lízing a jobb út
Kinéztél egy autót, de nincs meg rá a teljes vételár? Ilyenkor sokan automatikusan autólízingben gondolkodnak, pedig a személyi kölcsön sok helyzetben gyorsabb, rugalmasabb és egyszerűbb megoldás lehet. Nincs klasszikus önerő, használt autóra is szabadabban használható, és az autó azonnal a tiéd lehet. Mutatjuk, mikor érdemes a lízing helyett személyi kölcsönben gondolkodni, és mire figyelj, hogy […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.