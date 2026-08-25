A téralakítás alapköve
A kültéri burkolat már régóta nem az a háttérelem, amelyet a tervezési folyamat végén kompromisszumokkal illesztenek a kész házhoz vagy közterülethez. A burkolat a térhasználat egyik alapvető eszköze: befolyásolja a hely karakterét, a használat kényelmét, az alacsony fenntartási igényt és az épített környezet hosszú távú minőségét. Az SW Térkő termékei ebben az összefüggésben értelmezhetők igazán, mert a vizuális megjelenést, a műszaki teljesítményt és az élettartam-szempontokat együtt kezelik.
A kérdés, amely a burkolatokkal kapcsolatban leggyakrabban felmerül, nem egyszerűen az, hogy milyen…Tovább a teljes cikkre
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