A téralakítás alapköve

A kültéri burkolat már régóta nem az a háttérelem, amelyet a tervezési folyamat végén kompromisszumokkal illesztenek a kész házhoz vagy közterülethez. A burkolat a térhasználat egyik alapvető eszköze: befolyásolja a hely karakterét, a használat kényelmét, az alacsony fenntartási igényt és az épített környezet hosszú távú minőségét. Az SW Térkő termékei ebben az összefüggésben értelmezhetők igazán, mert a vizuális megjelenést, a műszaki teljesítményt és az élettartam-szempontokat együtt kezelik.

A kérdés, amely a burkolatokkal kapcsolatban leggyakrabban felmerül, nem egyszerűen az, hogy milyen…