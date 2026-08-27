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Olcsón adjuk az áramot, drágán vesszük vissza: így fizet rá Magyarország évente százmilliárdokat az energiarendszer hibáira

A magyar energiarendszer egyik súlyos problémája nemcsak az, hogy időnként jelentős áramimportra szorul az ország, hanem az is, hogy sokszor éppen akkor adunk el villamos energiát külföldre, amikor olcsó, és akkor vásárolunk, amikor drága. A rendszer hibáiból eközben a régió más országai profitálhatnak, miközben a költségek jelentős része végül a magyar vállalatokat terheli – olvashatjuk a G7 cikkében.

Napközben olcsón exportálunk, este drágán importálunk
A probléma különösen látványos a nyári hónapokban. Napközben, amikor a hazai naperőművek termelése megugrik, Magyarországon gyakran…

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