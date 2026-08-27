Már a panelek sem mennek úgy, mint régen: megtört a lakáspiac korábbi slágerszegmense

Évekig a panellakások számítottak a magyar ingatlanpiac egyik legbiztosabban eladható termékének, 2026-ban azonban már ebben a szegmensben is látványosan megváltozott a helyzet. A magasra emelkedett négyzetméterárak visszafogták a vevőket, bővült a kínálat, több budapesti kerületben pedig az alku is visszatért. A kisebb panelek továbbra is keresettek, de úgy tűnik, már ezeknél sem lehet szinte bármilyen árat elkérni.

Túl drága lett a korábbi slágertermék?

A panellakások az elmúlt években elsősorban viszonylagos megfizethetőségük miatt voltak népszerűek. Különösen a kisebb, másfél-kétszobás lakásokra volt…