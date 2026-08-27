Nyári akció, euróban is elérhető lakások egy teljesen új városnegyedben – most különösen jó időzítés lehet a Láng Negyedben vásárolni

Kevés olyan ingatlanfejlesztés épül jelenleg Budapesten, amely nem csupán új lakásokat kínál, hanem egy teljes városrész jövőjét is újraértelmezi. A XIII. kerületben, a történelmi jelentőségű Láng Gépgyár egykori területén megvalósuló Láng Negyed pontosan ilyen beruházás: modern otthonokat, zöld közösségi tereket, munkahelyeket, sportlétesítményeket és szolgáltatásokat egyesít egyetlen, élhető városi környezetben.

A fejlesztés egyszerre kínál közvetlen metrókapcsolatot, Miele gépesített konyhával bútorozott otthonokat, teljes okosotthon rendszert és teljesen felszerelt fürdőszobát.

A több mint két és fél hektáros közpark körül épülő otthonok, a parkban…