Nyári akció, euróban is elérhető lakások egy teljesen új városnegyedben – most különösen jó időzítés lehet a Láng Negyedben vásárolni
Kevés olyan ingatlanfejlesztés épül jelenleg Budapesten, amely nem csupán új lakásokat kínál, hanem egy teljes városrész jövőjét is újraértelmezi. A XIII. kerületben, a történelmi jelentőségű Láng Gépgyár egykori területén megvalósuló Láng Negyed pontosan ilyen beruházás: modern otthonokat, zöld közösségi tereket, munkahelyeket, sportlétesítményeket és szolgáltatásokat egyesít egyetlen, élhető városi környezetben.
A fejlesztés egyszerre kínál közvetlen metrókapcsolatot, Miele gépesített konyhával bútorozott otthonokat, teljes okosotthon rendszert és teljesen felszerelt fürdőszobát.
A több mint két és fél hektáros közpark körül épülő otthonok, a parkban…Tovább a teljes cikkre
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