Szegedtől Budapestig: 4 lakás, amely Otthon Starttal is megvásárolható
Felújított, erkélyes, kertkapcsolatos vagy akár teljesen új állapotú otthont keresel? Mutatunk négy különböző adottságú eladó lakást Szegeden, Budapesten és Győrben, amelyek mindegyike megvásárolható az Otthon Start program segítségével. A kínálatban családoknak, fiatal pároknak és befektetési céllal vásárlóknak is érdemes körülnézniük.
Felújított lakás Szeged kedvelt városrészében
Szeged Makkosháza városrészében egy 60 négyzetméteres, 1+2 szobás lakás várja új tulajdonosát egy tízemeletes, panelprogramban részt vett társasház nyolcadik emeletén. Az ingatlant 2017-ben felújították, a külön nyíló szobák és a külön fürdőszoba, illetve WC pedig…
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Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.