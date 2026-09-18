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Meglepő fordulat a lakhatási válságban – 250 millió dollárral száll be a lakásépítésbe az Airbnb Amerikában

Saját lakásépítési programmal válaszol a lakhatási válságot övező kritikákra az Airbnb. A rövid távú lakáskiadásáról ismert vállalat 250 millió dolláros alapot hozott létre, amelyből elsősorban megfizethető és vegyes jövedelmű lakókat célzó, többlakásos fejlesztéseket finanszírozna. A Portfolio szúrta ki azt az interjút, amelyet Brian Chesky vezérigazgató adott a Wall Street Journal-nek.

Új szerepben az Airbnb: lakásépítési projektekbe fektet a cég
A Housing Accelerator nevű program célja, hogy olyan lakóingatlan-fejlesztéseknek nyújtson áthidaló finanszírozást, amelyek forráshiány miatt nehezen jutnak el a megvalósításig. Az…

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