Meglepő fordulat a lakhatási válságban – 250 millió dollárral száll be a lakásépítésbe az Airbnb Amerikában
Saját lakásépítési programmal válaszol a lakhatási válságot övező kritikákra az Airbnb. A rövid távú lakáskiadásáról ismert vállalat 250 millió dolláros alapot hozott létre, amelyből elsősorban megfizethető és vegyes jövedelmű lakókat célzó, többlakásos fejlesztéseket finanszírozna. A Portfolio szúrta ki azt az interjút, amelyet Brian Chesky vezérigazgató adott a Wall Street Journal-nek.
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