Kastélyok, kúriák és templomok sorsa dőlhet el: több műemléknél is változás jöhet Magyarországon

Értékes történelmi épületek kerülhetnek új védelem alá, máshol viszont megszűnhet a műemléki státusz. Egy frissen társadalmi egyeztetésre bocsátott minisztériumi tervezet templomokat, kastélyokat, kúriákat és történeti parkot is érint. Négy helyszín új műemléki védettséget kaphat, több másiknál pedig a korábbi szabályozást módosítanák vagy részben feloldanák. A tervezetet szeptember 22-ig lehet véleményezni – írja a Portfolio.

Ezek a kastélyok, kúriák és templomok kerülhetnek új védelem alá

A javaslat több olyan épített örökségi helyszínt is nevesít, amely a tervek szerint új műemléki védettséget…