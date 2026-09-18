Kastélyok, kúriák és templomok sorsa dőlhet el: több műemléknél is változás jöhet Magyarországon
Értékes történelmi épületek kerülhetnek új védelem alá, máshol viszont megszűnhet a műemléki státusz. Egy frissen társadalmi egyeztetésre bocsátott minisztériumi tervezet templomokat, kastélyokat, kúriákat és történeti parkot is érint. Négy helyszín új műemléki védettséget kaphat, több másiknál pedig a korábbi szabályozást módosítanák vagy részben feloldanák. A tervezetet szeptember 22-ig lehet véleményezni – írja a Portfolio.
Ezek a kastélyok, kúriák és templomok kerülhetnek új védelem alá
A javaslat több olyan épített örökségi helyszínt is nevesít, amely a tervek szerint új műemléki védettséget…
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