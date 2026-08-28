Négyhavi ivóvizünk folyik el évente a semmibe: tényleg vízkatasztrófa előtt áll Magyarország?

Évente annyi ivóvíz tűnik el a magyar vízhálózatból, amennyi a teljes lakosság közel négyhavi fogyasztását fedezné. Eközben egyes térségekben a vízveszteség az 50–60 százalékot is elérheti, és már idén nyáron több településen is komoly vízkorlátozásokat kellett bevezetni. A szakértők szerint nemcsak a klímaváltozás jelent egyre nagyobb veszélyt: az elöregedett vízhálózat is sürgős beavatkozást igényel.

A magyar vízhelyzet problémája már külföldön is egyre nagyobb figyelmet kap. A Financial Times például mintegy 12 milliárd eurós beruházási szükségletről írt a magyarországi természetes vízrendszerek…