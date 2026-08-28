Itt a lehetőség a növekedésre: kiadó irodák és ipari területek Mosonmagyaróvár kiváló adottságú részén
Több mint száz éve még a Monarchia hadipari terveihez kapcsolódott a terület, ma pedig raktáraknak, műhelyeknek, üzemeknek és irodáknak ad helyet. A Mosonmagyaróváron működő MPL Ipari és Szolgáltató Parkban akár 40 négyzetmétertől egészen 1500 négyzetméterig bérelhetnek területet a vállalkozások – ráadásul Bécs, Pozsony és Győr is könnyen elérhető.
Nem mindennapi múlttal rendelkező ipari területen működik ma az MPL Ipari és Szolgáltató Park Mosonmagyaróváron. A telephely története egészen az Osztrák–Magyar Monarchia idejéig nyúlik vissza: 1910-ben a közös hadügyminisztérium több mint 500…Tovább a teljes cikkre
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