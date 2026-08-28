Jön a 120 ezer forintos minimálnyugdíj, de ez számodra lehet irreleváns

Most nagy port kavar a médiában a 120 ezer forintos minimálnyugdíj bevezetése 2027. január 1-jétől. De arról kevesebb szó esik, hogy ez az örvendetes változás a legtöbb nyugdíjba vonuló számára teljesen irreleváns. Elsősorban azért nem érinti a minimálnyugdíj a legtöbb nyugdíjba vonulót, mert ennél magasabb ellátásra lesz jogosult – és ez még a minimálbért keresőkre […]