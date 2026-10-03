Luxusvilla épül a Balatonnál, közben letaroltak egy védett erdőt – megdöbbentően alacsony bírságot szabtak ki
Egy hatalmas luxusvilla építése miatt súlyos természetkárosítás történt Csopakon: a szomszédos, Natura 2000-es védelem alatt álló erdő egy részét letarolták, a területre pedig építési törmelék került. A természetvédelmi hatóság mindössze 250 ezer forintos bírságot szabott ki az erdő tulajdonosára, miközben a mintegy 800 négyzetméteres terület élővilágának helyreállítása akár száz évig is eltarthat – számolt be az esetről a 24.hu.
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