Luxusvilla épül a Balatonnál, közben letaroltak egy védett erdőt – megdöbbentően alacsony bírságot szabtak ki

Egy hatalmas luxusvilla építése miatt súlyos természetkárosítás történt Csopakon: a szomszédos, Natura 2000-es védelem alatt álló erdő egy részét letarolták, a területre pedig építési törmelék került. A természetvédelmi hatóság mindössze 250 ezer forintos bírságot szabott ki az erdő tulajdonosára, miközben a mintegy 800 négyzetméteres terület élővilágának helyreállítása akár száz évig is eltarthat – számolt be az esetről a 24.hu.

Luxusvilla épül, a szomszédos védett erdőből viszont eltűnt egy darab

Csopak Öreghegyén már messziről észrevehető a pusztítás: az összefüggő erdőtakaróban hatalmas,…