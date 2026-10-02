Mennyire keresel jól: melyik jövedelmi tizedbe fér be a fizetésed 2026-ban?

A KSH a Bankmonitor kérésére elküldte a keresetek tizedekre bontott adatait 2026 első félévére vonatkozóan. Eszerint havi bruttó 1 270 500 forint felett kezdődött a felső tized, vagyis a teljes munkaidőben dolgozók legjobban kereső 10 százaléka. Az adatokból az is kiderül, hogy a teljes munkaidőben dolgozók ötöde legfeljebb 10 ezer forinttal keres többet a garantált […]