Karácsony nemet mondott, Vitézy azonnal visszavágott: így robbant ki az újabb vita a Hősök teréről

Újabb nyilvános csörte bontakozott ki Budapest jövőjéről. Miután Karácsony Gergely elutasította a Hősök tere zöldítésének ötletét, Vitézy Dávid közösségi oldalán üzent a főpolgármesternek. Szerinte a tér két oldalán futó forgalmi sávok helyén parkosított közösségi tér jöhetne létre, miközben az emlékmű előtti díszköves rész érintetlen maradna – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

Vitézy meglepőnek nevezte Karácsony álláspontját, mivel úgy véli, korábban egyetértettek abban, hogy ahol csak lehet, csökkenteni kell a burkolt felületeket a városban.

„A városban mindenütt törjük fel a betont, ahol…