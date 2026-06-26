Karácsony nemet mondott, Vitézy azonnal visszavágott: így robbant ki az újabb vita a Hősök teréről
Újabb nyilvános csörte bontakozott ki Budapest jövőjéről. Miután Karácsony Gergely elutasította a Hősök tere zöldítésének ötletét, Vitézy Dávid közösségi oldalán üzent a főpolgármesternek. Szerinte a tér két oldalán futó forgalmi sávok helyén parkosított közösségi tér jöhetne létre, miközben az emlékmű előtti díszköves rész érintetlen maradna – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
Vitézy meglepőnek nevezte Karácsony álláspontját, mivel úgy véli, korábban egyetértettek abban, hogy ahol csak lehet, csökkenteni kell a burkolt felületeket a városban.
„A városban mindenütt törjük fel a betont, ahol…
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