A nyaralás előtt hol, milyen feltételekkel lehet kedvező árfolyamon devizát váltani?
Az Erste Banknál bővül a kedvezményes devizaváltás lehetősége. A Bankmonitor szakértői ennek apropójából összeszedték, hogy az egyes bankoknál milyen feltételekkel érhető el egyedi devizaváltási árfolyam. Az elmúlt hónapokban jelentősen erősödött a forint árfolyama: a bankközi árfolyamok alapján egyetlen euróért 390 forintot kellett fizetni március elején, míg júniusban már 355 forint körül alakult egy euró ára. […]Tovább a teljes cikkre
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