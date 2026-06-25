A nyaralás előtt hol, milyen feltételekkel lehet kedvező árfolyamon devizát váltani?

Az Erste Banknál bővül a kedvezményes devizaváltás lehetősége. A Bankmonitor szakértői ennek apropójából összeszedték, hogy az egyes bankoknál milyen feltételekkel érhető el egyedi devizaváltási árfolyam. Az elmúlt hónapokban jelentősen erősödött a forint árfolyama: a bankközi árfolyamok alapján egyetlen euróért 390 forintot kellett fizetni március elején, míg júniusban már 355 forint körül alakult egy euró ára. […]