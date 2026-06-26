Megtorpant a lakáspiac? Már az ingatlanközvetítők többsége is a kereslet visszaesését látja

Látványosan lassulni kezdett a magyar lakáspiac: már 10-ből 7 ingatlanközvetítő szerint csökkent a vevői érdeklődés az elmúlt hónapokban. A Fundamenta friss felmérése szerint ugyanakkor nincs szó összeomlásról, inkább az év eleji kiugró kereslet normalizálódásáról, miközben az árak emelkedése is egyre inkább kifullad – derül ki a Portfolio cikkéből.

Fordulatot jelez a Fundamenta új lakáspiaci indexe

InPulzus néven indított negyedéves lakáspiaci konjunktúraindexet a Fundamenta Ingatlan. A felmérés az ingatlanközvetítéssel is foglalkozó Személyi Bankárok tapasztalataira épül, és célja, hogy rendszeresen bemutassa, hogyan…