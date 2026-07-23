Holnap indul az albérletroham – most még könnyebb és olcsóbb lakást találni

A felvételi ponthatárok kihirdetése előtt még kedvezőbb helyzetben vannak a bérlők, de ez az előny már csak néhány hétig tarthat.

Július 23-án este kihirdetik az egyetemi felvételi ponthatárokat, ezzel pedig hivatalosan is kezdetét veszi az idei albérletszezon. Bár a legnagyobb keresleti hullám várhatóan csak augusztus közepétől indul, aki már most elkezdi a lakáskeresést, jobb kínálattal és kisebb versennyel találkozhat.

A Duna House elemzése szerint ráadásul az albérletpiac idén jóval nyugodtabb, mint az elmúlt években: a bérleti díjak emelkedése jelentősen lassult,…