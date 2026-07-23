Már nem elég, hogy van vevő – teljesen átalakult a lakáspiac, sok ingatlan hónapokig gazdára sem talál
Tudatosabbak lettek a vásárlók, miközben a magas árak és a bizonytalanság visszafogják a piacot.
A magyar lakáspiac 2026 első felében látványosan átalakult. Nemcsak a vevők száma csökkent, hanem a vásárlási szokások is jelentősen megváltoztak. Az Otthon Start Program kezdeti lendülete kifulladt, a kereslet szelektívebbé vált, a vásárlók jóval megfontoltabban döntenek, miközben a bővülő kínálat ellenére egyre több túlárazott ingatlan marad hosszú időre a piacon.
A Balla Ingatlan országos szakértői szerint ma már egészen más piaci környezetben kell értékesíteni és vásárolni,…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.