Már nem elég, hogy van vevő – teljesen átalakult a lakáspiac, sok ingatlan hónapokig gazdára sem talál

Tudatosabbak lettek a vásárlók, miközben a magas árak és a bizonytalanság visszafogják a piacot.

A magyar lakáspiac 2026 első felében látványosan átalakult. Nemcsak a vevők száma csökkent, hanem a vásárlási szokások is jelentősen megváltoztak. Az Otthon Start Program kezdeti lendülete kifulladt, a kereslet szelektívebbé vált, a vásárlók jóval megfontoltabban döntenek, miközben a bővülő kínálat ellenére egyre több túlárazott ingatlan marad hosszú időre a piacon.

A Balla Ingatlan országos szakértői szerint ma már egészen más piaci környezetben kell értékesíteni és vásárolni,…