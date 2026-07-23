Lapos a hangulat az ingatlanpiacon, de hosszabb távon még mindig látványos a drágulás

A használt lakások és házak piacán jelenleg meglehetősen visszafogott a hangulat. Az árak mozgása kevésbé látványos az utóbbi hónapokban, ha viszont valamivel hosszabb időtávon vizsgáljuk a piacot, más kép rajzolódik ki, hiszen az elmúlt években brutális áremelkedés ment végbe.

Elemzésünkben ezért ezúttal nemcsak azt néztük meg, milyen árakon kínálják jelenleg a használt lakásokat és házakat, hanem azt is, hogyan változott a piac az egy, két, illetve három évvel korábbi állapothoz képest.

Országosan a lakások átlagos kínálati négyzetméterára 20 százalékkal került…