Lapos a hangulat az ingatlanpiacon, de hosszabb távon még mindig látványos a drágulás
A használt lakások és házak piacán jelenleg meglehetősen visszafogott a hangulat. Az árak mozgása kevésbé látványos az utóbbi hónapokban, ha viszont valamivel hosszabb időtávon vizsgáljuk a piacot, más kép rajzolódik ki, hiszen az elmúlt években brutális áremelkedés ment végbe.
Elemzésünkben ezért ezúttal nemcsak azt néztük meg, milyen árakon kínálják jelenleg a használt lakásokat és házakat, hanem azt is, hogyan változott a piac az egy, két, illetve három évvel korábbi állapothoz képest.
Országosan a lakások átlagos kínálati négyzetméterára 20 százalékkal került…Tovább a teljes cikkre
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