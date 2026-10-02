Egyre kevésbé éri meg lakást venni kiadásra: eltűnőben vannak a befektetők Budapestről és a Balatonról

Látványosan visszaesett a befektetési célú lakásvásárlások száma 2026-ban. A magas ingatlanárak, a megtorpanó bérleti díjak és a bővülő albérletkínálat együtt egyre lejjebb nyomják a lakáskiadással elérhető hozamokat. A Balla Ingatlan szakértői szerint Budapesten több kerületből szinte eltűntek a befektetők, a Balatonnál pedig még kedvezőtlenebb a helyzet.

A lakás hosszú éveken keresztül az egyik legnépszerűbb magyar befektetésnek számított, különösen Budapesten. Az idei évben azonban egyre több jel mutat arra, hogy a befektetők már jóval óvatosabban lépnek piacra.

A probléma egyszerű: az…