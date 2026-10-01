Nagyot fékezett a hitelpiac augusztusban
Jelentősen visszaesett a lakossági hitelszerződések összértéke augusztusban a júliusi hónaphoz képest. Ez nagyrészt a lakáshiteleknél látható jelentős fékezésnek köszönhető, de érdemben csökkent a személyikölcsön-kihelyezés volumene is. Mi állhat a háttérben? Az MNB statisztikái alapján mintegy 444 milliárd forint összegben kötöttek lakossági hitelszerződést – lakáshitel, szabad felhasználású jelzáloghitel, személyi kölcsön, Babaváró hitel, Munkáshitel – a bankok. […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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