Nagyot fékezett a hitelpiac augusztusban

Jelentősen visszaesett a lakossági hitelszerződések összértéke augusztusban a júliusi hónaphoz képest. Ez nagyrészt a lakáshiteleknél látható jelentős fékezésnek köszönhető, de érdemben csökkent a személyikölcsön-kihelyezés volumene is. Mi állhat a háttérben? Az MNB statisztikái alapján mintegy 444 milliárd forint összegben kötöttek lakossági hitelszerződést – lakáshitel, szabad felhasználású jelzáloghitel, személyi kölcsön, Babaváró hitel, Munkáshitel – a bankok. […]