Árat csökkentettek négy izgalmas ingatlannál: most akár 18 millió forinttal olcsóbban is lecsaphatsz egy kiszemelt otthonra!

Négy különböző ingatlan ára is mérséklődött a napokban: a mogyoródi újépítésű ikerháztól a szentesi, tágas családi házig többféle lehetőség közül lehet választani. Ha nem szeretnél lemaradni a hasonló árcsökkentésekről, töltsd le az OtthonTérkép mobilappot iOS vagy Android készülékedre és állítsd be az Árfigyelő szolgáltatást – így azonnal értesülhetsz, ha egy általad figyelt ingatlan ára lejjebb megy.

Újépítésű ikerház saját kerttel Mogyoródon

Mogyoród exkluzív Sissy Villaparkjában várja új tulajdonosát ez a 138 négyzetméteres, kétszintes, újépítésű ikerház, amelyhez 350 négyzetméteres, saját használatú…