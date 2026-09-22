Árat csökkentettek négy izgalmas ingatlannál: most akár 18 millió forinttal olcsóbban is lecsaphatsz egy kiszemelt otthonra!
Négy különböző ingatlan ára is mérséklődött a napokban: a mogyoródi újépítésű ikerháztól a szentesi, tágas családi házig többféle lehetőség közül lehet választani. Ha nem szeretnél lemaradni a hasonló árcsökkentésekről, töltsd le az OtthonTérkép mobilappot iOS vagy Android készülékedre és állítsd be az Árfigyelő szolgáltatást – így azonnal értesülhetsz, ha egy általad figyelt ingatlan ára lejjebb megy.
Újépítésű ikerház saját kerttel Mogyoródon
Mogyoród exkluzív Sissy Villaparkjában várja új tulajdonosát ez a 138 négyzetméteres, kétszintes, újépítésű ikerház, amelyhez 350 négyzetméteres, saját használatú…
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