Van 10 millió forintod? Meglepő, hol vehetsz saját lakást mediánbérből – és hol bukik el a terv!
Lehetséges 2026 augusztusában egy 50 négyzetméteres lakás megvásárlása átlagosnak számító fizetésből? A Bankmonitor szakértői utánajártak, mire elég az első féléves megyei nettó mediánbér, ha a vásárlónak már van 10 millió forint megtakarítása. A számításokból kiderült: a lakáshitel típusa és a lakás mérete is döntő lehet – az első év költségei pedig még ott is komoly meglepetést okozhatnak, ahol a vásárlás papíron belefér.
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