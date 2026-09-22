Van 10 millió forintod? Meglepő, hol vehetsz saját lakást mediánbérből – és hol bukik el a terv!

Lehetséges 2026 augusztusában egy 50 négyzetméteres lakás megvásárlása átlagosnak számító fizetésből? A Bankmonitor szakértői utánajártak, mire elég az első féléves megyei nettó mediánbér, ha a vásárlónak már van 10 millió forint megtakarítása. A számításokból kiderült: a lakáshitel típusa és a lakás mérete is döntő lehet – az első év költségei pedig még ott is komoly meglepetést okozhatnak, ahol a vásárlás papíron belefér.

Mekkora fizetésből gazdálkodnak az egyes megyékben?

A nettó mediánkeresetek rangsorát 2026 első felében Budapest vezette, ahol a mutató…