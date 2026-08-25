Magyarország alatt óriási energiaforrás rejtőzik, mégis hagyjuk veszni: ez bénítja a geotermikus boomot
Magyarország Európa egyik legjobb geotermikus adottságú országa lehetne, a föld mélyén rejlő energiát azonban továbbra is messze nem használjuk ki. A geotermia elsősorban a hőtermelésben jelenthetne hatalmas lehetőséget, és városok, lakótelepek, közintézmények földgázfelhasználását is kiválthatná. A fejlesztéseket azonban lassú engedélyezés, bizonytalan támogatási környezet és rosszul kiválasztott beruházások is hátráltatják. Az Economx Szita Gábort, a Magyar Geotermális Egyesület elnökét kérdezte a lehetőségekről.
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