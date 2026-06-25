Tényleg fizet az állam azért, mert félreteszel? Így támogatják a megtakarításaidat
Az állam támogatja a megtakarításaidat. Ez a kijelentés elsőre talán hihetetlenül hangzik egy olyan országban, ahol megszoktuk, hogy az adórendszer inkább elvon a jövedelmünkből, mintsem hozzátenne. A valóságban azonban a pénzügyi tudatosságot a hazai szabályozás komoly kedvezményekkel díjazza. Ha okosan választasz számlát, évente százezreket kaphatsz vissza, vagy spórolhatsz meg a különböző elvonásokon. A legfontosabb, hogy […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.