Tényleg fizet az állam azért, mert félreteszel? Így támogatják a megtakarításaidat

Az állam támogatja a megtakarításaidat. Ez a kijelentés elsőre talán hihetetlenül hangzik egy olyan országban, ahol megszoktuk, hogy az adórendszer inkább elvon a jövedelmünkből, mintsem hozzátenne. A valóságban azonban a pénzügyi tudatosságot a hazai szabályozás komoly kedvezményekkel díjazza. Ha okosan választasz számlát, évente százezreket kaphatsz vissza, vagy spórolhatsz meg a különböző elvonásokon. A legfontosabb, hogy […]