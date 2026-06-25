Egy biztosítás két célra – miért nem jó ötlet ez?

Megtakarítási és kockázati életbiztosítás: érdemes-e összevonni, vagy inkább külön kell kezelni a kettőt? Sokan hallják életük egy pontján: „Köss egy vegyes biztosítást, így egyszerre megoldod a megtakarítás és a biztosítási védelem kérdését is!” Az ajánlat csábítónak tűnik: egy szerződés, egy fizetni való, egy gonddal kevesebb. De valóban ilyen egyszerű a helyzet? A tapasztalat azt mutatja, […]