Egy biztosítás két célra – miért nem jó ötlet ez?
Megtakarítási és kockázati életbiztosítás: érdemes-e összevonni, vagy inkább külön kell kezelni a kettőt? Sokan hallják életük egy pontján: „Köss egy vegyes biztosítást, így egyszerre megoldod a megtakarítás és a biztosítási védelem kérdését is!” Az ajánlat csábítónak tűnik: egy szerződés, egy fizetni való, egy gonddal kevesebb. De valóban ilyen egyszerű a helyzet? A tapasztalat azt mutatja, […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.