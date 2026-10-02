Új korlátozásra készül a Revolut: átmenetileg szünetelhet a devizaváltás
Képzeld el: egy reggel arra ébredsz, hogy a forint szabadesésben van. Gyorsan megnyitod a Revolutot, hogy a megtakarításodat euróba menekítsd – de a váltás nem működik. A pénzed ott van, csak épp nem tudsz vele mit kezdeni. Decembertől ez a forgatókönyv már a személyes szerződési feltételekben is benne lesz. A Revolut ügyfeleinek most kiküldött értesítése […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.