Új korlátozásra készül a Revolut: átmenetileg szünetelhet a devizaváltás

Képzeld el: egy reggel arra ébredsz, hogy a forint szabadesésben van. Gyorsan megnyitod a Revolutot, hogy a megtakarításodat euróba menekítsd – de a váltás nem működik. A pénzed ott van, csak épp nem tudsz vele mit kezdeni. Decembertől ez a forgatókönyv már a személyes szerződési feltételekben is benne lesz. A Revolut ügyfeleinek most kiküldött értesítése […]