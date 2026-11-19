Egy átlagos lakáshitelt ma nagyjából 23 évre vesznek fel Magyarországon. Ennyi idő alatt bármikor bekövetkezhet olyan váratlan helyzet, mint az állásvesztés, a hitelt pedig ilyenkor is tovább kell fizetni. Körbejártuk, mit tehet a hitelfelvevő egy ilyen helyzetben, hogy ne kelljen a hitele miatt is aggódni. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a használt lakás vásárlására […]