Lakáshitel bizonytalan munkaerőpiacon – mekkora törlesztő fér bele biztonságosan?
Egy átlagos lakáshitelt ma nagyjából 23 évre vesznek fel Magyarországon. Ennyi idő alatt bármikor bekövetkezhet olyan váratlan helyzet, mint az állásvesztés, a hitelt pedig ilyenkor is tovább kell fizetni. Körbejártuk, mit tehet a hitelfelvevő egy ilyen helyzetben, hogy ne kelljen a hitele miatt is aggódni. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a használt lakás vásárlására […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.