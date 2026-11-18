Az Otthon Start program kifutása után tovább mérséklődhetnek a lakásárak, melyek a tavalyi csúcshoz képest már eddig is jelentős mértékben estek az idei évben. A Balla Ingatlan szakértője szerint azonban a piac hamarosan magára találhat, de az eladóknak alkalmazkodniuk kell az új helyzethez.

Az idei év gyengébbre sikerült az ingatlanpiacon a tavalyinál, ami nem okozott meglepetést. Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint ez a teljesítmény „borítékolható” volt, hiszen általában a választást megelőző évek erősebbek, míg maga a választási év többnyire gyengébben alakul.

Az is közrejátszott a visszaesésben, hogy a tavaly indult Otthon Start program (OSP) nagyon megemelte az ingatlanárakat, ami visszafogta a vevői oldalt. A gyenge piac az egész évet jellemezte, egészen október végéig, amikor hirtelen bejelentették a program végét. A négynapos lezárási időszak aktivizálta azokat a vevőket, akik még élni akartak és tudtak az OSP kínálta kedvező kamattal. Balla Frigyes szerint kijelenthető, hogy emiatt az októberi lett az év legforgalmasabb hónapja 2026-ban.

A bejelentésre leginkább a vevői oldal tudott reagálni, de akadt néhány eladó is, akik annak érdekében, hogy ne maradjanak le az utolsó rohamról, mérsékelték a hirdetési áraikat. Ezzel ki tudtak tűnni a felduzzadt kínálatból, ugyanis, mint a szakértő rámutatott: a lelassult forgási sebesség miatt jelentős kínálati többlet alakult ki.

A megnövekedett kínálat az árakra is hatással volt: az ingatlanpiac elkezdte korrigálni az OSP-s áremelkedést, és egy szolid, de kiegyensúlyozott csökkenésbe kezdett, havi 0,5–1 százalékos áresést mutatva. A szakértő úgy véli, hogy ez a folyamat tovább folytatódik.

Azt is megjegyezte, hogy jelen pillanatban azokat az ingatlanokat lehet eladni, melyek ára megközelíti az OSP-bejelentés előtti árszintet. Ez azt jelenti, hogy a tavaly év végi árcsúcshoz képest 5–10, de akár 15 százalékos árcsökkenéssel is számolhatnak azok az ingatlantulajdonosok, akik most akarják eladni lakásukat.

Négyzetméterárra vetítve jelenleg 1 millió forint környékén alakul az átlagár mind a IV., mind pedig a XV. kerületben. Továbbra is megfigyelhető, hogy a kisebb alapterületű, 30–40 négyzetméteres garzonok és az 1,5 szobás lakások ennél magasabb áron cserélnek gazdát, míg a felújítandó nagyobb alapterületű lakások, családi házak csak alacsonyabb összegért adhatók el. A leginkább keresett ingatlanok változatlanul az 1,5–2 szobás, jó állapotú vagy felújított lakások, melyeknél persze továbbra is lényeges szempont a jó lokáció és a kedvező fenntartási költség.

Eddig a vevőknek mintegy 50–60 százaléka vásárolt hitel segítségével, aminek átlagos mértéke jellemzően 40–50 millió forint körül alakult, amihez általában 10–20 millió forint önerő társult. Balla Frigyes szerint kérdés, hogy ez az arány miként változik az elkövetkező hónapokban, amikor már nem érhető el az Otthon Start.

Az irodánál azonban arra számítanak, hogy a piac egy rövid „sokk” után gyorsan talpra áll, hiszen az elmúlt 20–30 év alapján elmondható, hogy az 5 százalék körüli THM – melyet a Wekerle Plusz hitel kínál használt lakásokra – már kedvező konstrukciónak számít, és nem fogja vissza a keresletet a használt ingatlanok piacán.

Az új építésű ingatlanok esetében ugyanakkor jelentős változások várhatók, mivel a kormányváltás hátrányosan érintett néhány nagyobb beruházó céget, így átrendeződésre és akár áremelkedésre is lehet számítani. Már csak azért is, mert elsősorban azok a cégek érintettek, melyek alacsonyan tudták tartani a kivitelezési, ezáltal eladási áraikat.

A használt piacon eközben várhatóan tovább folytatódik az árkorrekció, ami Balla Frigyes reményei szerint felkeltheti azoknak a befektetőknek és a készpénzes vevőknek érdeklődését az ingatlanpiac iránt, akik az elmúlt egy évben kivártak és inkább alternatív befektetési lehetőségeket kerestek pénzüknek. A bérleti díjaknál idén viszont nem jelentkezett számottevő emelkedés, így továbbra is 180–220 ezer forint körül alakul az ár a két kerületben az átlagos, 1,5–2 szobás lakások esetében – tette hozzá a Balla Ingatlan szakértője.

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