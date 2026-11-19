Megtorpant a lakáspiaci drágulás: ilyen fordulatot még nem láttunk az elmúlt időszakban
Két év látványos áremelkedése után váratlan fordulatot hozott 2026 első fele a magyar lakáspiacon. A friss KSH-adatok szerint a második negyedévben már nemcsak a lakáseladások száma zuhant vissza, hanem az árak is csökkenni kezdtek. Országos szinten több mint 3 százalékos negyedéves mérséklődést mértek, miközben éves összevetésben még mindig drágulás látszik. A számok alapján úgy tűnik, kifulladt a tavalyi ingatlanpiaci lendület – írja cikkében a Portfolio.
2025-ben még egészen más kép rajzolódott ki: rekordközeli, 150 ezres adásvételi forgalom és 36 százalékos…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.