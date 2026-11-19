Évi 130 ezer forintot kaphatsz a gyereked jövőjére
Született egy gyereked és szeretnél az ő jövőjére félretenni. Nemes gondolat. És nem is gondolkodsz rosszul, mert a kamatos kamat az egyik legnagyobb előnyöd ebben, minél korábban kezded el neki félrerakni a pénzed, az exponenciális ütemben fog növekedni. A Bankmonitor szakértői most azt mutatják meg, hogy hogyan lehet a gyerekednek félreraknod úgy, hogy közben állami […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.