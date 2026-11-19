Született egy gyereked és szeretnél az ő jövőjére félretenni. Nemes gondolat. És nem is gondolkodsz rosszul, mert a kamatos kamat az egyik legnagyobb előnyöd ebben, minél korábban kezded el neki félrerakni a pénzed, az exponenciális ütemben fog növekedni. A Bankmonitor szakértői most azt mutatják meg, hogy hogyan lehet a gyerekednek félreraknod úgy, hogy közben állami […]