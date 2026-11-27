Aki 2000-ben a csúcson vásárolt S&P 500-at, annak 6,2 évet kellett várnia mire ledolgozta az esést a befektetése. A Nasdaq 100-nál ez 14,7 évbe telt. A 2008-2009-es pénzügyi válság után pedig 4,8 évet kellett várni az S&P 500-re, hogy új csúcsra érjen. Az esések ráadásul gyakoriak, az S&P 500 a csúcsától mérve átlagosan évente kétszer […]