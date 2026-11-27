Kivárnál hat évet? A dotcom-lufi után ennél is tovább tartott, mire az S&P 500 visszaért a csúcsra
Aki 2000-ben a csúcson vásárolt S&P 500-at, annak 6,2 évet kellett várnia mire ledolgozta az esést a befektetése. A Nasdaq 100-nál ez 14,7 évbe telt. A 2008-2009-es pénzügyi válság után pedig 4,8 évet kellett várni az S&P 500-re, hogy új csúcsra érjen. Az esések ráadásul gyakoriak, az S&P 500 a csúcsától mérve átlagosan évente kétszer […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.