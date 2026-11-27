Egy nagy lakóingatlan-fejlesztés hatása messze túlmutat azon, hogy hány új lakás épül egy adott területen. Az is meghatározó, hogyan illeszkedik az új városrész a környezetébe, milyen változásokat hoz a már ott élők mindennapjaiba, és mennyire sikerül mérsékelni az építkezéssel járó kellemetlenségeket. A Revital Park fejlesztése során ezek a szempontok egyaránt fontos szerepet kapnak: a Rezideo nemcsak egy korábbi ipari terület újrahasznosítására törekszik, hanem arra is, hogy a beruházás hosszú távon a környék fejlődéséhez járuljon hozzá.

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