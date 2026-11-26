Megszűnhet az Airbnb Budapesten? Karácsony Gergely 10–15 éven belül teljesen kivezetné a rövid távú lakáskiadást
Radikális változást hozhat Budapest turizmusában az Airbnb-típusú szálláshelyek jövője: Karácsony Gergely szerint 10–15 éves felkészülési idő után teljesen meg kellene szüntetni a rövid távú lakáskiadást a fővárosban. A főpolgármester a szállodai kapacitások bővítésével pótolná a kieső férőhelyeket, miközben Budapest új turisztikai stratégián dolgozik. A javaslat egyelőre a városvezető személyes álláspontja, nem elfogadott intézkedés – olvashatjuk a Turizmus.com cikkében.
Először vett részt a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) közgyűlésén Karácsony Gergely. A főpolgármester az eseményen a készülő budapesti turisztikai stratégiáról,…Tovább a teljes cikkre
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