Radikális változást hozhat Budapest turizmusában az Airbnb-típusú szálláshelyek jövője: Karácsony Gergely szerint 10–15 éves felkészülési idő után teljesen meg kellene szüntetni a rövid távú lakáskiadást a fővárosban. A főpolgármester a szállodai kapacitások bővítésével pótolná a kieső férőhelyeket, miközben Budapest új turisztikai stratégián dolgozik. A javaslat egyelőre a városvezető személyes álláspontja, nem elfogadott intézkedés – olvashatjuk a Turizmus.com cikkében.

Először vett részt a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) közgyűlésén Karácsony Gergely. A főpolgármester az eseményen a készülő budapesti turisztikai stratégiáról,…