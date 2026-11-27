A kormány nagy reményeket fűz az új állami bérlakásprogramhoz, a szakértők szerint azonban korántsem lesz egyszerű megvalósítani a terveket. Az üzemeltetés, a megtérülés és a fejlesztők ösztönzése is komoly kihívást jelenthet, a bérleti díjakra gyakorolt hatás pedig legkorábban 2028–2029-ben jelentkezhet. A Portfolio novemberi Ingatlanpiaci Hangulatfelmérése során arról is megkérdezték a szakértőket, mit várnak az új lakáspiaci intézkedésektől. A válaszokból az is kiderült: az Otthon Start keretében korábban kiemelt beruházássá nyilvánított lakásprojektek jelentős része elveszítheti ezt a státuszt.

Állami bérlakásprogram: milliárdokból…