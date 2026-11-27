Jön az állami bérlakásprogram, de van egy komoly bökkenő: éveket kell várni, mire olcsóbbak lehetnek az albérletek
A kormány nagy reményeket fűz az új állami bérlakásprogramhoz, a szakértők szerint azonban korántsem lesz egyszerű megvalósítani a terveket. Az üzemeltetés, a megtérülés és a fejlesztők ösztönzése is komoly kihívást jelenthet, a bérleti díjakra gyakorolt hatás pedig legkorábban 2028–2029-ben jelentkezhet. A Portfolio novemberi Ingatlanpiaci Hangulatfelmérése során arról is megkérdezték a szakértőket, mit várnak az új lakáspiaci intézkedésektől. A válaszokból az is kiderült: az Otthon Start keretében korábban kiemelt beruházássá nyilvánított lakásprojektek jelentős része elveszítheti ezt a státuszt.
Állami bérlakásprogram: milliárdokból…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.