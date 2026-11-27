Jelentősen átalakulnak a rendszerhasználati díjak 2027-től: a vállalkozások átlagosan 55 százalékos csökkenésre számíthatnak, miközben a lakossági tarifák szerkezete is komoly változáson megy keresztül. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a háztartások villanyszámlája nem emelkedik, a többletköltségeket ugyanis a kormány kompenzálja. A részletek között azonban akad egy meglepő változás: az egyik lakossági alapdíj csaknem a tízszeresére nő -derül ki a Pénzcentrum cikkéből.

A díjszabás átalakítását az indokolta, hogy az elmúlt években jelentős aránytalanságok alakultak ki a villamosenergia-hálózat használatáért fizetendő tarifákban….