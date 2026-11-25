Jelentősen visszaestek a budai ingatlanpiacon az árak, miközben az eladók egyelőre nehezen alkalmazkodnak az új helyzethez. A Balla Ingatlan szakértője szerint a következő évben is folytatódhat mind a forgalom, mind az árak csökkenése.

Visszaesett a budai ingatlanpiac az idei évben, csak az október vége hozott némi változást az Otthon Start program (OSP) kivezetésének hatására – mondta Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetője. Volt tehát pár nap, amikor vevői „kapkodással” lehetett találkozni, hiszen akik tehették, a hirtelen jött bejelentés hatására előbbre hozták vásárlásaikat. Ez azonban számottevő hatást már nem gyakorol a piac egész éves teljesítményére.

Az idei visszaesés nemcsak a forgalomra, hanem az árakra is érvényes, miközben a kínálat egyre nagyobbra nő. A tranzakciós árak tekintetében a tavaly év végi szintekhez képest mintegy 10–15 százalékos csökkenés következett be, miközben a hirdetési árak ennél csak kisebb mértékben, 5–10 százalékkal ereszkedtek.

Ez azt jelenti, hogy jelenleg rengeteg a túlárazott – gyakran rossz állapotú és adottságú – ingatlan a piacon, melyeket csak nagyobb alkukkal lehetne értékesíteni, amennyiben az eladók hajlandók lennének árengedményre. Nagy Csaba szerint azonban a legtöbb ingatlantulajdonos egyelőre még nem vetett számot a megváltozott ingatlanpiaci helyzettel. Ez különösen igaz a budai oldalon, ahol az átlagár 30–40 százalékkal magasabb, mint Pesten, és az OSP is itt hajtotta fel leginkább az árakat.

Az áresésre egy példát is hozott a szakértő, ugyanis egy olyan háromszobás, 65 négyzetméteres, panelprogramos, felújított panellakást, melyet tavaly év végén még 84 millió forintért adtak el, most már csak 74 millió forintért tudtak értékesíteni ugyanabban az épületben.

A valós eladási árak jelenleg 1–1,1 millió forintos négyzetméterárnál kezdődnek, amiért a likvid kategóriába tartozó 1,5–3 szobás, felújításra szoruló panellakásokat lehet megvenni. Ugyanakkor a hirdetéseket böngészve lehet találkozni akár 1,8 milliós panel-négyzetméterárral is, ami egyértelműen valóságtól elrugaszkodott – jelezte a szakértő.

Nagy Csaba tapasztalatai szerint a legnagyobb árkorrekcióval a panellakásoknál lehetett találkozni, a téglalakások kisebb mértékben érintettek. Ugyancsak kevésbé ereszkedett az áruk a felújított vagy újszerű ingatlanoknak, mivel ezekre a kereslet is nagyobb, igaz, a túlárazott lakásokat ebben a kategóriában sem lehet eladni, és nagyon komoly alkukkal lehet találkozni.

Az alkuk a piaci változásokkal összefüggésben megnőttek: 10–15 százalékos árengedménnyel is lehet találkozni, miközben az értékesítési idők a korábbi 2–3 hónap helyett ennek kétszeresét is elérik. A leggyorsabban most is az 1–3 szobás lakásokat lehet eladni, 80 millió forintig.

Ez a lélektani határ az új építésű ingatlanokra is vonatkozik, ennyiért azonban a budai kerületekben nem találni új építésű lakást. Ami 1,5 millió forintos négyzetméterárnál olcsóbb volt az OSP idején, azt pillanatok alatt felszippantotta a piac, az új fejlesztések megvalósulására pedig várni kell. Ráadásul az árak ebben a kategóriában emelkedni fognak, hiszen az építőanyagok árai és a kivitelezési költségek nőnek. Emiatt a Wekerle Plusznál is megjelenő négyzetméterár korlát komoly problémát jelent.

A jövő évben induló Wekerle felújítási program ezzel szemben segítséget jelenthet az ingatlantulajdonosoknak – azoknak is, akik el akarják adni a lakásukat –, hiszen rendkívül sok a korszerűtlen, felújításra szoruló épület Magyarországon, ami gátja az eladásoknak is. A lakások, házak korszerűsítésével azok értékesítése is könnyebbé válik – az energiamegtakarítás mellett –, így a szakértő szerint a tulajdonosoknak érdemes belevágni.

Emellett azonban egyelőre nem látszik olyan tényező, mely megállítaná az ingatlanpiacot a lejtőn, így nemcsak az elkövetkező két hónapban számíthatunk további forgalomcsökkenésre és áresésre, hanem a következő évben is. Olyannyira, hogy bár az idei év is gyenge tranzakciós adatot hoz majd, a 2027-es év várakozásai szerint még ennél is rosszabb lehet.

A vevői oldalt a befektetők sem erősítik, leginkább csak azokkal lehet találkozni, akik felújításra vásárolnak rossz állapotú ingatlanokat. Ebben közrejátszik az is, hogy az idei évben gyakorlatilag már nem tudtak emelkedni a bérleti díjak, így a hozam nem csábítja őket a piacra. A kiadó ingatlanok kínálata kellően széles, a leendő bérlőknek van miből válogatni: a legkeresettebb 1,5–2 szobás, jó közlekedési adottságú lakások bérleti díja jelenleg is 200 ezer forintnál indul. A bérleti díjak stagnálásának oka elsősorban a kereslet csökkenésében keresendő Nagy Csaba szerint.

Ugyanez a helyzet az eladó ingatlanok piacán is, ahol szintén szükség lenne fizetőképes keresletre és kedvező kamatú hiteltermékekre. Jelenleg azonban egyik kritérium sem valósul meg maradéktalanul. A legfőbb probléma azonban az, hogy az elmúlt 10 év rekordszintű, fundamentumok által nem megalapozott hazai ingatlanáremelkedése miatt túlértékelté váltak az ingatlanok, a fizetőképes kereslethez viszonyítva mindenképpen – tette hozzá a Balla Ingatlan szakértője.