Már csak három napig, november 30-ig lehet jelentkezni az Otthontérkép Csoport nyereményjátékára, amelynek fődíja egy vadonatúj, 256 GB-os iPhone 17. A részvételhez aktív ingatlanhirdetésre és fizetős kiemelési csomagra van szükség, de nem kell feltétlenül új hirdetést feladnod: egy meglévő kiemelés megújításával is esélyt szerezhetsz a nyereményre. Ha még nem regisztráltál, érdemes sietned, mert hamarosan lezárul a jelentkezés!

Már csak három napig jelentkezhetsz az iPhone 17-ért

Ha eladó vagy kiadó ingatlant hirdetsz, most különösen megérheti kiemelt megjelenést választanod az Otthontérkép Csoport…