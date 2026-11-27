Már csak 3 napod maradt, hogy részt vegyél a nyereményjátákban! Egy iPhone 17-et nyerhetsz!
Már csak három napig, november 30-ig lehet jelentkezni az Otthontérkép Csoport nyereményjátékára, amelynek fődíja egy vadonatúj, 256 GB-os iPhone 17. A részvételhez aktív ingatlanhirdetésre és fizetős kiemelési csomagra van szükség, de nem kell feltétlenül új hirdetést feladnod: egy meglévő kiemelés megújításával is esélyt szerezhetsz a nyereményre. Ha még nem regisztráltál, érdemes sietned, mert hamarosan lezárul a jelentkezés!
Már csak három napig jelentkezhetsz az iPhone 17-ért
Ha eladó vagy kiadó ingatlant hirdetsz, most különösen megérheti kiemelt megjelenést választanod az Otthontérkép Csoport…
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