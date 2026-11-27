Sokan arra várnak, hogy olcsóbb legyen a részvénypiac, és csak utána fektetnek be. A Charles Schwab kutatása szerint a várakozás még a legrosszabb időzítésnél is rosszabbul jött ki: aki 20 éven át minden évben az év legdrágább napján vásárolt S&P 500-at, annak háromszor annyi megtakarítása gyűlt össze, mint aki közben rövid lejáratú kincstárjegyben várta a […]