Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok

Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti kamat is szerepel. November 15-ével megszűnt az Otthon Start, a hiteligényléseket az október 31-ig megkötött adásvételek alapján legkésőbb erre a napra kellett benyújtani. Az Otthon Start indulása […]