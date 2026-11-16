Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti kamat is szerepel. November 15-ével megszűnt az Otthon Start, a hiteligényléseket az október 31-ig megkötött adásvételek alapján legkésőbb erre a napra kellett benyújtani. Az Otthon Start indulása […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.