Duna-parti nyugalom vagy modern városi kényelem? Ezek az új lakóparkok többféle életstílushoz kínálnak otthont

Aki új építésű lakást keres, ma már nemcsak az alaprajz és az ár alapján választhat: a környezet, a zöldfelületek, a korszerű műszaki megoldások és a lakóknak kínált szolgáltatások is egyre fontosabb szempontok. Vannak fejlesztések, amelyek a Duna közelségével és a nyugodtabb életvitellel csábítanak, mások prémium kényelmi funkciókkal vagy különleges, zöld környezettel igyekeznek kitűnni.

Dunakert Lakópark – Csendesebb otthon a Duna közelében

A váci Dunakert Lakópark azoknak lehet jó választás, akik Budapest közelében, de a fővárosi forgatagtól távolabb képzelik el mindennapjaikat….