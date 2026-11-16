Mindig lemaradsz a legjobb lakásokról? Egy egyszerű beállítással elsőként értesülhetsz az új ajánlatokról
Megtalálni a megfelelő lakást önmagában sem könnyű, de az igazi kihívást sokszor az jelenti, hogy időben értesülj egy jó ajánlatról. Egy kedvező árú, jó elhelyezkedésű ingatlanra akár rövid idő alatt több vevő is jelentkezhet. Az OtthonTérkép alkalmazás Árfigyelő funkciójával azonban nem kell állandóan a hirdetési oldalakat böngészned: telefonos értesítést kaphatsz az új, számodra releváns hirdetésekről és a figyelt lakások árcsökkenéséről is.
A lakáskeresés könnyen időrabló elfoglaltsággá válhat. Rendszeresen ellenőrzöd az ingatlanhirdetéseket, visszatérsz a korábban elmentett ajánlatokhoz, és próbálod elcsípni azt…Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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