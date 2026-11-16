Vége lehet a balatoni építkezési boomnak? Társadalmi egyeztetésre bocsátották a törvényjavaslatot
Jelentősen átalakulhatnak a Balaton-parti építkezés szabályai: a kormány megállítaná a túlzott beépítéseket, korlátozná az új beruházások lehetőségeit, és akár három évre építési tilalmat is elrendelhetne egyes területeken. Az építésügyi törvények módosításáról szóló javaslatot társadalmi egyeztetésre bocsátották – szúrta ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzését a Portfolio.
Az elmúlt évtizedekben számos olyan fejlesztés valósult meg a tó körül, amely ugyan megfelelt az akkor hatályos előírásoknak, de nem vette kellően figyelembe a táj természeti értékeit, a helyben élők érdekeit és…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.