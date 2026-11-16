Akár 7,5 millió forintot is elengedhetnek a felújításból: 40 kérdés és válasz az új támogatásról

Több mint 600 milliárd forintos energetikai lakásfelújítási program indul 2027-ben Wekerle+ Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel néven. A konstrukcióval 2030-ig több mint 120 ezer lakóingatlan korszerűsítését segítenék kedvezményes hitellel és utólagos tőkeelengedéssel. A családi házak, sorházak és ikerházak mellett társasházak és panelépületek is bekerülhetnek a programba. A legfontosabb feltétel legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarítás elérése. A Portfolio Összegyűjtötte a jelenleg ismert szabályokat, a hitelösszegeket, a támogatási arányokat és a gyakorlati tudnivalókat 40 kérdésben és válaszban. Fontos azonban, hogy a végleges feltételeket…