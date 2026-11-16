Hat bank, 3% alatti kamat: beindult a verseny a Wekerle Plusz hitelért

Hétfőtől az OTP Bank és az MBH Bank is befogadja a Wekerle Plusz hitelkérelmeket, így már hat banknál lehet igényelni a támogatott lakáshitelt: a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál, a CIB-nél, az OTP-nél és az MBH-nál. Az MBH elsőként megy a 3, illetve 5 százalékos kamatplafon alá, az OTP-nél pedig olyan konstrukció is elérhető, amelyben […]