Még nem kaptad meg az 50 000 Ft-os iskolakezdési utalványt? Mutatjuk, mikor kell lépned
November 10-én megkezdődött az iskolakezdési támogatás második, gyermekenként 50 000 Ft-os részletének kézbesítése. Ha hozzád még nem érkezett meg az utalvány, egyelőre nem feltétlenül van teendőd: a kézbesítés november 30-ig tart. Arra viszont érdemes figyelni, hogy a postás csak egyszer próbálja átadni a küldeményt, és ha november végéig sem az utalvány, sem értesítő nem érkezik, […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.