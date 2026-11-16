November 10-én megkezdődött az iskolakezdési támogatás második, gyermekenként 50 000 Ft-os részletének kézbesítése. Ha hozzád még nem érkezett meg az utalvány, egyelőre nem feltétlenül van teendőd: a kézbesítés november 30-ig tart. Arra viszont érdemes figyelni, hogy a postás csak egyszer próbálja átadni a küldeményt, és ha november végéig sem az utalvány, sem értesítő nem érkezik, […]