Megtorpant a lakásárrobbanás: fordulat jöhet a magyar ingatlanpiacon, a befektetőknek is újra kell számolniuk
A 2025-ös lakásárrobbanás után látványosan megváltozott a magyar ingatlanpiac hangulata. A drágulás üteme lassul, egyre több szegmensben lefelé korrigálnak a kínálati árak, a vevők alkupozíciója pedig javul. A Wekerle Plusz Program, a bérleti díjak növekedésének mérséklődése és a befektetési hozamok romlása egyaránt új helyzetet teremthet. De mire számíthatunk a következő fél évben, és hol érdemes még lakást vásárolni? A Portfolio tizenkét ingatlanpiaci szakértőt kérdezett a kilátásokról.
A friss Lakáspiaci Hangulatfelmérésben Balla Ákos (Bayer Property), Ballagó Antal (Otthontérkép Csoport / Mapsolutions…Tovább a teljes cikkre
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