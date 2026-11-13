MBH Elemzési Centrum: új irányt szabhat a lakáspiacnak a Wekerle+ program

Idén országosan 2–5 százalékos[1] lakásár-emelkedés várható, miközben a lakásépítésekben már a fordulat jelei láthatók, a lakáshitelezés pedig kiugróan bővült. Jövőre a Wekerle+ program lehet a piac egyik meghatározó tényezője: az új konstrukció elsősorban a fiatalok első lakáshoz jutását és az energetikai korszerűsítéseket támogathatja, miközben az új építésű ingatlanok felé terelheti a kereslet egy részét. Az újépítésű ingatlanok kínálata ugyanakkor csak késleltetve tud alkalmazkodni, ami ebben a szegmensben újbóli árnyomást okozhat.

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A korábbi rendkívül gyors drágulás után 2026-ban egyértelműen mérséklődött a lakásárak emelkedési üteme Magyarországon. A nominális lakásárak növekedése a második negyedévi 12,4 százalékról 6,6 százalékra lassult a harmadik negyedévre. A lassulás területileg eltérően jelentkezik: Budapesten szeptemberben 3,3 százalékos éves drágulást mért az Ingatlan.com, a használt lakások átlagos négyzetméterára pedig elérte az 1,41 millió forintot. Több alacsonyabb árszintű vidéki nagyvárosban ennél lényegesen magasabb áremelkedés következett be, ami arra utal, hogy a fővárosi ingatlanárak egyre inkább megfizethetőségi korlátokba ütköznek. „Az MBH Elemzési Centrum az év egészére országosan 2–5 százalékos áremelkedést vár, ami jelentősen elmarad a 2025-ben mért, 20 százalékot is meghaladó dinamikától” – mondta Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője.

Kevesebb tranzakció, de építésben már látszik a fordulat

A lakáspiaci forgalom az áremelkedéssel párhuzamosan szintén veszített lendületéből. Az MBH Elemzési Centrum 2026 egészére 110–120 ezer adásvétellel számol. A következő évben a forgalom további lassulása, illetve akár enyhe visszaesése is bekövetkezhet. A magas árszint miatt a vásárlói döntésekben egyre nagyobb szerepet kaphat a tudatos mérlegelés és az árérzékenység.

A kínálati oldalon ugyanakkor kedvezőbb folyamatok rajzolódnak ki. Az év első háromnegyed évében 9803 új lakás épült Magyarországon, 31 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ugyanebben az időszakban 22 331 lakásépítési engedélyt adtak ki, ami 12 százalékos éves növekedést jelent. „Idén az előrejelzéseink szerint mintegy 15 ezer, 2027-ben pedig közel 18 ezer új lakás átadására kerülhet sor. A bővülést ugyanakkor fékezheti egyes, korábban kiemelést szerző beruházások felülvizsgálata és az építési engedélyek kiadásának átmeneti korlátozása. Ezzel szemben az 5 százalékos kedvezményes újlakás-áfa határozatlan idejű fenntartása – melyre nagyon várt a szakma – továbbra is ösztönözheti a fejlesztéseket” – emelte ki Horti Flóra.

A lakásépítési aktivitásban jelentősek a területi különbségek. Budapesten 59 százalékkal több lakás épült az első háromnegyed évben, mint egy évvel korábban, az országban átadott új lakások 41 százaléka a fővárosban készült el.

A Wekerle+ átrendezheti a lakás- és hitelpiacot

A statisztikák szerint idén a lakáshitelpiac rendkívül erős évet produkál. 2026 első háromnegyed évében 2270 milliárd forint értékben kötöttek új lakáscélú hitelszerződéseket a hitelintézetek, ami közel kétszerese az egy évvel korábbi volumennek. A bank elemzői szerint az új lakáscélú szerződések értéke az év egészében a 2800 milliárd forintot is meghaladhatja. 2027-ben ugyanakkor akár jócskán 2000 milliárd forint alá mérséklődhet az új szerződések volumene.

A következő év lakás- és hitelpiaci folyamatait jelentősen befolyásolhatja a Wekerle+ program, mely elsősorban a kereslet szerkezetét rendezheti át. Az új lakásokra elérhető kedvezőbb kamat miatt a vásárlók egy része az új építésű ingatlanok felé fordulhat, ami ösztönözheti a fejlesztéseket és a lakásépítést. Az új kínálat azonban csak késleltetve tud alkalmazkodni a kereslethez, ezért ebben a szegmensben rövid távon további árnyomás is kialakulhat. A használt lakások piacán ezzel szemben nem várható keresletbővülés, ami hozzájárulhat az áremelkedés további lassulásához.

Az energetikai felújítások is új lendületet kaphatnak

A következő évek lakáspiaci folyamataiban az energetikai korszerűsítések is egyre nagyobb szerepet kaphatnak. A hazai lakásállomány energetikai állapota jelentős felújítási igényt jelez: az ingatlanok mindössze 8 százaléka éri el a CC–DD vagy annál jobb energetikai besorolást, több mint 90 százalékuk EE vagy gyengébb kategóriába tartozik.

A Wekerle+ energetikai programjai így egyszerre élénkíthetik a felújítási és építőipari keresletet, javíthatják a meglévő lakásállomány energiahatékonyságát, valamint növelhetik a korszerűsített ingatlanok értékét. A program a jelenleg kevésbé keresett, felújítandó lakások iránti keresletet is erősítheti.

[1] éves növekedés 2026 negyedik negyedévében